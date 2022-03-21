С 1 апреля в Туле на месяц запретят движение грузовиков
Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения дорожного покрытия, в соответствии с нормами действующего законодательства в Туле с 1 по 30 апреля будет введено ограничение движения для машин с предельной нагрузкой 4 тонны на одну ось колёс.
На въездах в город будут установлены соответствующие дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось 4 т». Кроме того, будут работать посты весогабаритного контроля.
Большегрузы смогут передвигаться по городским улицам только по специальным разрешениям и при условии возмещения вреда дорожному покрытию.
Заявление на выдачу разрешения можно подать через МФЦ, ЕПГУ или по адресу: ул. Оборонная, д. 27. Телефон для справок: 30−72−26.
Грузовикам предлагают объезжать Тулу по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.