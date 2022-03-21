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С 1 апреля в Туле на месяц запретят движение грузовиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 1 апреля в Туле на месяц запретят движение грузовиков

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения дорожного покрытия, в соответствии с нормами действующего законодательства в Туле с 1 по 30 апреля будет введено ограничение движения для машин с предельной нагрузкой 4 тонны на одну ось колёс.

На въездах в город будут установлены соответствующие дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось 4 т». Кроме того, будут работать посты весогабаритного контроля.

Большегрузы смогут передвигаться по городским улицам только по специальным разрешениям и при условии возмещения вреда дорожному покрытию.

Заявление на выдачу разрешения можно подать через МФЦ, ЕПГУ или по адресу: ул. Оборонная, д. 27. Телефон для справок: 30−72−26.

Грузовикам предлагают объезжать Тулу по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

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сегодня, в 13:02 0
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