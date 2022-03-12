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Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России

Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России

Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком.

Сегодня стало известно, что «Ростелеком» и «МегаФон» отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов.

Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Операторы «Мегафон» и «Ростелеком» ранее планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика. 

«Ростелеком»:

«На работе с российскими интернет-ресурсами это никак не отразится. «Ростелеком» обеспечивает устойчивую работу цифровой инфраструктуры и сетей связи для надежного оказания услуг и сервисов всем категориям клиентов, включая доступ в интернет и обмен трафиком. Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками».

«МегаФон»:

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов».

Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:17 0
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