В Ясногорском районе пропал подросток с двумя собаками

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на розыск 16-летнего Челнакова Ивана Игоревича. Известно, что 6 марта 2022 года подросток ушел из пос. Есуковского Ясногорского района Тульской области и с этого момента данных о его местонахождении нет. Его приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: русые.

Был одет: зеленая зимняя удлиненная куртка, черные спортивные штаны, черные короткие сапоги, темно-серая шапка.

С собой: две собаки.