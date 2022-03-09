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В Ясногорском районе пропал подросток с двумя собаками

В Ясногорском районе пропал подросток с двумя собаками

16-летнего Ивана Челнакова ищут уже четвертые сутки.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на розыск 16-летнего Челнакова Ивана Игоревича. Известно, что 6 марта 2022 года подросток ушел из пос. Есуковского Ясногорского района Тульской области и с этого момента данных о его местонахождении нет. Его приметы:
 
Рост: 180 см.
 
Телосложение: нормальное.
 
Цвет глаз: серые.
 
Волосы: русые.
 
Был одет: зеленая зимняя удлиненная куртка, черные спортивные штаны, черные короткие сапоги, темно-серая шапка.
 
С собой: две собаки.
 
Знаете, где может находиться пропавший? Звоните по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 102, 112.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:13 +2
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