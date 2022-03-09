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В Щекино жестоко избитая женщина смогла добраться до дома и там умерла
Фото из архива Myslo

В Щекино жестоко избитая женщина смогла добраться до дома и там умерла

Предполагается, что в смерти пострадавшей виновен ее собутыльник.

В пятницу, 4 марта, в одном из домов в деревне Грецовка Щекинского района обнаружили труп 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту местный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда со смертельным исходом). Вскоре был установлен и задержан 38-летний мужчина, которому в настоящее время предъявлено обвинение.
 
По версии следствия, преступление было совершено 3 марта, в квартире одного из домов на ул. Поселковой в Щекино. В тот вечер пострадавшая и обвиняемый выпивали в компании со своими знакомыми. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множество ударов по голове. После этого пострадавшая смогла добраться до своего дома, где на следующий день ее обнаружили родственники.
 
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:32 0
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