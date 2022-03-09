В Щекино жестоко избитая женщина смогла добраться до дома и там умерла

Фото из архива Myslo

В пятницу, 4 марта, в одном из домов в деревне Грецовка Щекинского района обнаружили труп 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту местный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда со смертельным исходом). Вскоре был установлен и задержан 38-летний мужчина, которому в настоящее время предъявлено обвинение.

По версии следствия, преступление было совершено 3 марта, в квартире одного из домов на ул. Поселковой в Щекино. В тот вечер пострадавшая и обвиняемый выпивали в компании со своими знакомыми. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множество ударов по голове. После этого пострадавшая смогла добраться до своего дома, где на следующий день ее обнаружили родственники.