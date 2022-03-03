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В Туле за сутки эвакуировали 23 припаркованных с нарушениями автомобиля

В Туле за сутки эвакуировали 23 припаркованных с нарушениями автомобиля

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.

Сотрудники городской автоинспекции каждый день ведут надзор и профилактику нарушений парковки и стоянки. 28 февраля в очередной раз проверили автомобили, припаркованные на центральных улицах города, а также во дворовых территориях.
 
«В ходе мероприятия инспекторы составили 23 административных материала в отношении водителей за нарушение требований правил остановки и стоянки транспортных средств», — сообщает пресс-служба городской автоинспекции.
 
 
Госавтоинспекция города Тулы напоминает водителям, что неукоснительное соблюдение ПДД позволит избежать задержания транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку. Соблюдай правила! Паркуйся правильно!
 
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:25 +6
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