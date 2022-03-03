В Тульской области застройщики столкнулись с подорожанием материалов и задержками в поставках

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Антикризисные меры поддержки строительной отрасли страны стали главной темой заседания правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. 3 марта его провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. В заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Из-за политической обстановки и санкций застройщики столкнулись с подорожанием материалов, задержками в поставках. Кроме того, банки приостановили рассмотрение проектного финансирования жилищного строительства. В связи с этим в регионе прорабатывается решение вопросов, связанных с рисками при строительстве социальных объектов и реализации программы переселения в пяти районах.

Также участники заседания обсудили реализацию мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта «Чистая вода» в этом году в регионе планируется строительство шести объектов.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 265 дворовых территорий и 17 общественных пространств. Уже завершены конкурсные процедуры на все дворы и на 47% общественных пространств. Также реализация четырех проектов — победителей конкурса благоустройства малых городов в Донском, Алексине, Щёкино, Кимовске идёт по графику. В них используется оборудование и малые архитектурные формы российского производства.