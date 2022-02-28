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В Туле ищут очевидцев ДТП с участием «Газели» и Toyota Yaris
Фото очевидца

В Туле ищут очевидцев ДТП с участием «Газели» и Toyota Yaris

Авария произошла в понедельник, 28 февраля, около полудня.

В редакцию Myslo обратились туляки с просьбой помочь найти очевидцев ДТП, произошедшего в понедельник, 28 февраля, примерно в 12.00 на ул. Пролетарской.

На мосту, в районе поворота к ТЦ «Макси», столкнулись «Газель» и Toyota Yaris. Судя по расположению транспортных средств, причиной аварии стало несоблюдение правил перестроения – обе машины двигались в одном направлении по соседним полосам.

Если вы стали очевидцем столкновения или располагаете записью с регистратора, звоните: 8(953)429-29-29.

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