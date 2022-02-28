Центробанк рекордно поднял ключевую ставку: как это отразится на ипотечных кредитах

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Ожидается, что ставки по уже действующим ипотечным договорам останутся на прежнем уровне, а по новым – существенно вырастут.

28 февраля Центральный Банк увеличил ключевую ставку до 20%. Эта цифра является рекордной — до сегодняшнего дня самая большая ключевая ставка фиксировалась на уровне 17% в 2014 году. В официальном сообщении регулятора, которое цитирует РИА Новости, говорится, что повышение «позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута поделился с «Лентой.ру» прогнозами о том, как повышение ключевой ставки отразится на ипотечных кредитах. Он считает, что ставки по ним будут находиться на уровне от 22 до 25%. Уже известно, что ВТБ повысит ставку по ипотеке на готовое и строящееся жильё сразу на 4% – до 15,3%. Об этом пишет РБК. При этом Сбербанк заявил, что условия для ипотечников меняться не будут.

Ракута отмечает, что действующие договоры, вероятнее всего, останутся прежними при соблюдении заёмщиками платежной дисциплины. При этом эксперт уточнил, что некоторые банки приостановили выдачу ипотек – это может означать, что по уже одобренным ипотекам условия всё же могут измениться.

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Самый минимальный процент предлагает «Росбанк» – 5,5%. Ежемесячный платёж в этом случае составит 32683 рубля. Максимальный – у ВТБ: 16,2% с ежемесячным платежом 59306 рублей.