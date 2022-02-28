«Она сделала из меня маньяка»: обвинённый в преследовании девушки туляк рассказал свою историю

На прошлой неделе мы написали историю Юлии Хушнамовой
. 25-летняя тулячка рассказала, что её 4 года преследует бывший молодой человек. 18 февраля Кирилл Лычагин набросился на девушку с кулаками и несколько раз ударил. Через день после публикации с нами связался сам Кирилл и сообщил, что у него совершенно другое видение ситуации. В течение 5 дней он готовил комментарий, который мы сегодня публикуем, сохранив авторскую орфографию и пунктуацию:
«Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, я родился и всю свою сознательную жизнь прожил в Туле. В туманном будущем, хотел стать журналистом, отчего вдвойне обиднее, что СМИ так невзлюбили мою персону. А ещё меня печалит, что люди продолжают забывать простую истину — наш мир не делится на черное и белое, не существует идеалов добра и абсолютного зла, всегда есть обратная сторона медали.
Однако, не собираюсь строить из себя прекрасного лебедя, быть может я и гадкий утёнок, только вот у меня своя правда. Позвольте же поделиться моей историей.
Я познакомился с Юлей очень давно, на тот момент она была новенькой не только в этом городе, но и в России. Девушка приехала из Узбекистана и ей было сложно освоиться в чужой стране, справиться со здешним уровнем образования, привыкнуть к русской культуре и обычаям. Она была очень эмоциональной и принимала все близко к сердцу, она сильно плакала, когда в школе её называли „чуркой“ или давали комментарии по специфике её внешности. Я полюбил ее не сразу, начало наших отношений было похоже на что-то нелогичное и странное. Дети, считающие себя взрослыми, вытворяющие вакхоналию и гарланящие культовые композиции Queen и Селин Дион в глухих дебрях центрального парка.
Я долгое время не ценил её по-достоинству, будучи погруженным в подростковые проблемы, однако чем дольше продолжалось наше общение, тем крепче становилась наша связь. Я помогал ей во всем и старался из-за всех сил, даже больше, чем для своей собственной семьи. Раздавал листовки, работал аниматором, мыл машины, ходил по квартирам — пытался впарить людям хреновый интернет и китайские чайники. Послал нескольких друзей, которые с сомнением относились к моему выбору по причинам национальности. Я помогал ей в учебе, в правильной расстановке приоритетов, никогда не просил ставить меня выше чего-то важного. Очень старался, чтобы у неё было все, чего бы она только могла пожелать. Во всяком случае то, что мог себе позволить. Я отдал частичку себя, которую потом отчётливо видел в ней.
Забавно, но в первые, пошел в тренажерный зал не для того, чтобы заиметь красивое тело, а для того, чтобы хватало сил носить её на руках, А потом её предал. Изменил с другой.
По молодости, собственной недалекости или скорее тупости. Променял родное и близкое на чужое, новое и интересное. Однако это прошло, не сразу, но прошло. И Юля меня простила. Еще долгое время мне было стыдно за свой поступок и я пытался загладить вину. Наши отношения продолжались много лет и за это время превратились во что-то большее. Она стала для меня семьёй.
Я передавал ей любые знания, которые получал сам, загорался её идеями, старался развивать любые её таланты и не отставать самому. „Давай будем лучше себя вчерашних“ и все такое. Не позволил ей бросить университет, приезжал и успокаивал, когда она убегала из дома, ругался с начальником, когда он не отпускал меня с работы к ней в больницу. Юля взяла от меня очень многое, мы вместе взрослели, вместе переживали радости и невзгоды, крепко держась за руки, прошли долгий путь. И там, где в итоге оказались, во многом обязаны друг другу.
Когда Юля окончила университет, мы серьезно задумались о совместной жизни, она целиком и полностью поддержала мою идею. Тогда я отдал ей все свои сбережения, что заработал за последние полтора года тяжелым трудом. Чтобы мы могли снимать квартиру, купить какую то мебель, иметь запас средств на чёрный день. Может быть это сумма и кажется смешной, но эти 200 тысяч, все что у меня было. А отдал их по той причине, что не мог совладать с соблазном потратиться на ерунду, которую всегда хотел. Лучше вложиться в будущее. А задолго до этого у Юли оказалась дорогая мне вещь, не имеющая финансовой ценности. Она была дорога мне, особенно памятью о человеке, которого чуть позже не станет. Немногим погодя, девушка периодами начинала странно себя вести, ревновать меня ко всем вокруг и подозревать меня в изменах со всеми женщинами из списка друзей. Но это быстро проходило. Юля устроилась на работу, а я твердо решил сделать ей предложение в следующем месяце. В Платоновским парке, в её излюбленном месте. Тут то все и началось.
Она позвала меня на встречу и говорила какие то невнятные непонятные вещи, о том что ей нужно было подумать о жизни и что лучше бы нам пока не встречаться. С того момента она начала переодически игнорировать меня, грубить без причины и вести себя, как будто общается с чужим человеком.
Через неделю мы встретились снова, она боялась смотреть мне в глаза и уходила от ответа. Я не мог ничего понять, психанул и выкинул её очки в реку.
На следующий день пришёл к ней домой, извинился, поговорил с её родителями, пообещал все вернуть, что чуть позже и сделал. Примерно в то же время, поставил себе цель — обязательно исполнить свою маленькую мечту. Нет, не о несметных богатствах или личных островах, не о яхте или дворце, близ Геленджика, а о небольшом доме, куда мы будем возвращаться после путешествий по стране, в котором мы с моим любимым человеком будем растить наших детей. Осталось лишь этого человека вразумить и понять, что с ним происходит. Но при коротких личных встречах Юля говорила что не хочет меня больше видеть, что между нами все кончено, якобы ссылаясь на выкинутые очки. Она блокировала меня везде, где только можно, не позволяла никаким образом выйти на связь. Как раз в тот момент, я потерял близкого родственника, сразу за ним другого.
У меня началась депрессия и проблемы со здоровьем. Я подсел на сигареты и алкоголь, резко село зрение, начались проблемы со сном и панические атаки. Не мог нормально есть и за несколько недель похудел почти на 20 кг.
И тем не менее свою маленькую мечту не бросил. Пошел в больницу, к психологу и иногда приходил к Юле домой, пытаться поговорить. Ждал её часами. Она, под давлением родителей, выходила на 15 минут, отнекивалась, ничего по человечески не говорила и убегала. У меня были постоянные проблемы с работой, иногда по доброму, иногда по плохому просили уйти. Людям не очень хотелось доверять дела парню, который выглядит так, будто в любой момент может упасть в обморок. У меня не было ни денег, ни нормального внешнего вида, не было ничего. Мне нужна была помощь и поддержка и я искал её у того человека, которому всегда её оказывал, человека, которому отдал все, что было, без остатка.
Я продолжал периодически проходить к ней домой, с надеждой что вот вот что-то пойму, что она наконец мне все расскажет и станет прежней. Продал свою потрясную гитару, так и не освоив „Лестницу В Небеса“, лишь бы было на что приносить цветочки и гостинцы. Но все было без толку. Мимолетный диалог ни о чем, я отдаю что принёс и Юля хлопает дверью. Мое состояние становилось всё хуже.
А еще хуже все стало тогда, когда знакомый сообщил мне, что видел, как она выходила из подъезда, в другом конце города, поздно вечером, в сопровождении какого то парня. Я был уверен, что она с ним переспала, пил всю ночь, а утром облил её канализационной водой.
После этого выложил её интимные фото в сеть, написал каких то гадостей и несуразицы и продолжил бухать. Что совершил что-то очень серьезное понял не сразу, однако когда позвонила мама Юли и попросила удалить фото, сразу же сделал это. После мне стало очень стыдно за свой поступок, я пошел в полицию и все рассказал. Так же признался что выложил фотографии. Дело закончилось штрафом. 20 тысяч ей, 20 государству. Причем, времени собрать не было. Юля поставила ультиматум, денюжки я обязан был принести на следующее утро. Почему она не могла взять их из моих двухста, понятия не имею. Только вот никаких доказательств, что я отдал ей на хранение весь свой бюджет у, меня не было. После случившегося, я долго переживал и мучался, не мог найти себе место. Подсел на антидепрессанты. Но пытаться не перестал. Ведь у меня есть мечта, есть цель и если уж поставил её, то добейся, даже если придется получать по лицу. Рано сдаваться.
Один из моих походов закончился весело, её немного агрессивный отец пытался меня удушить на глазах половины 34ой школы.
Выбежавшие учителя и завучи, тщетно пытались его оттащить, но он намертво вцепился обеими руками за грудки с бешеными глазами повторял „Ты меня не знаешь“ и некоторые другие малоприятные вещи.
А я думал лишь о том, что нужно держать себя в руках. После этого, наверное, стоило бы остановиться, все обдумать и взвесить, отпустить, наверное, стоило бы уже сдаться. Перестать биться головой в кирпичную стену. Однако, я не сдался и продолжил предпринимать какие то жалкие попытки добиться справедливости и правды, потому что был слаб и глуп, потому что не понимал, что родился не в том мире, чтобы искать здесь хоть какую то справедливость. Порой, дело становились совсем плохо, обычно это попадало на новогодние праздники. Я чувствовал себя изгоем, сломанным человеком, будто бы родился прокаженным, только никогда этого не замечал и часто задавался главным шекспировским вопросом. При этом всегда понимал, что мои проблемы не идут ни в какое сравнение с теми ужасами, что переживают люди, что я лишь глупый слабый человек, который сам позволил себя сломать. Только вот ничего не мог с собой поделать.
Ещё несколько раз, с большими перерывами, я пытался поговорить с Юлей, но она пряталась за спиной отца. Унижения, оскорбления, тычки в лицо — единственное, что за это получал.
В последний раз, что помню, она выкинула мою единственную несчастную розу, пнула, назвала псиной, начала орать на весь подьезд и пожелала мне и моей семье такого, чего не желают никому и никогда. Даже в пьяном угаре.
Именно тогда я окончательно сдался, так и не узнав, что случилось с моим любимым человеком, что случилось с очень дорогой мне вещью — памятью о бабушке, так и не поняв, за что меня обокрали, унижали и мешали с дерьмом. После этого случая, все как-то поменялось, начало налаживаться и возвращаться в норму. Все плохое оставалось позади, нужно было только плыть по течению.
С Юлей мы не виделись примерно полтора года, пока недавним утром случайно не столкнулся с ней возле дома, близ Красноармейского проспекта. Я подрабатываю сборкой и ремонтом персональных компьютеров, ждал клиента, который должен был выйти из одного из подъездов, но вышла Юля. На меня накатила волна гнева, сразу всплыли все унижения, вся боль, которую пережил.
Я подошел и в миллионый раз попросил поговорить, но ответ был все тот же. Я ударил её, развернулся и ушёл. Пришел в себя только через какое то время.
Возвращаться было уже поздно. Это был мерзкий поступок и мне за него очень стыдно. Поступок самой последний мрази. На этом моя история заканчивается.
Я не имею понятия куда и сколько заявлений написала Юля, знаю лишь то, что пользуясь своими навыками пиарщика, она начала масштабный флешмоб а-ля травлю лично по моей персоналии, распространяя мое имя, фамилию, а также внешность в социальных сетях. Её друзья, знакомые, друзья друзей и знакомые знакомых, решили её поддержать.
Она также обратилась во всевозможные СМИ, деситикратно увеличив масштаб проблемы, сделав из меня какого то маньяка, который, как жулик из Даши-путешественницы, прячется за деревьями в сумерках, а так же ловко бросалась якобы моими цитатами, которые никогда мной произнесены не были. Быть может она захотела популярности, о которой так мечтала в детстве, или действительно свято верит в свою идею. А действия Юли считаю глупыми и безрассудными. Вредит она в основном моим родителям, которые всегда были к ней добры и гостеприимны, всегда были рады видеть её в нашем доме. Так получилось, что именно их фамилия значится в моем паспорте. И я не жду помощи, поддержки или какого то отклика, пусть это все достанется людям, с куда более серьезными проблемами. Им она куда нужнее, особенно сейчас. Мне просто хотелось поделиться своей историей и раз и навсегда выкинуть это все из головы.
Уточнения:
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я присылал Юле несколько сообщений спьяну, но ни в одной из них не было каких то страшных угроз или чего-то подобного.
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Юля никогда не хотела чисто по-человечески решать проблемы, только через полицию и тд
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до описанных выше событий у меня не было никаких, даже административных нарушений, как не было и проблем со здоровьем
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я не следил и не проследовал Юлю, не ходил за ней по пятам и т. д. Несколько раз ждал её возле работы и куда больше раз возле дома под окнами, не прячясь и не скрываясь, тк имел на это веские причины
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большинство моих цитат никогда не были произнесены или же были полностью или частично переиначены
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это был единственный раз, когда я поднял на неё руку
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своими поступками ни в коем разе не горжусь».