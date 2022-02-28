«Она сделала из меня маньяка»: обвинённый в преследовании девушки туляк рассказал свою историю

Кирилл Лычагин говорит, что все на самом деле не так. И он даже в спортзал записался, чтобы носить любимую на руках.

На прошлой неделе мы написали историю Юлии Хушнамовой . 25-летняя тулячка рассказала, что её 4 года преследует бывший молодой человек. 18 февраля Кирилл Лычагин набросился на девушку с кулаками и несколько раз ударил. Через день после публикации с нами связался сам Кирилл и сообщил, что у него совершенно другое видение ситуации. В течение 5 дней он готовил комментарий, который мы сегодня публикуем, сохранив авторскую орфографию и пунктуацию:



«Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, я родился и всю свою сознательную жизнь прожил в Туле. В туманном будущем, хотел стать журналистом, отчего вдвойне обиднее, что СМИ так невзлюбили мою персону. А ещё меня печалит, что люди продолжают забывать простую истину — наш мир не делится на черное и белое, не существует идеалов добра и абсолютного зла, всегда есть обратная сторона медали.

Однако, не собираюсь строить из себя прекрасного лебедя, быть может я и гадкий утёнок, только вот у меня своя правда. Позвольте же поделиться моей историей.

Я познакомился с Юлей очень давно, на тот момент она была новенькой не только в этом городе, но и в России. Девушка приехала из Узбекистана и ей было сложно освоиться в чужой стране, справиться со здешним уровнем образования, привыкнуть к русской культуре и обычаям. Она была очень эмоциональной и принимала все близко к сердцу, она сильно плакала, когда в школе её называли „чуркой“ или давали комментарии по специфике её внешности. Я полюбил ее не сразу, начало наших отношений было похоже на что-то нелогичное и странное. Дети, считающие себя взрослыми, вытворяющие вакхоналию и гарланящие культовые композиции Queen и Селин Дион в глухих дебрях центрального парка. Я долгое время не ценил её по-достоинству, будучи погруженным в подростковые проблемы, однако чем дольше продолжалось наше общение, тем крепче становилась наша связь. Я помогал ей во всем и старался из-за всех сил, даже больше, чем для своей собственной семьи. Раздавал листовки, работал аниматором, мыл машины, ходил по квартирам — пытался впарить людям хреновый интернет и китайские чайники. Послал нескольких друзей, которые с сомнением относились к моему выбору по причинам национальности. Я помогал ей в учебе, в правильной расстановке приоритетов, никогда не просил ставить меня выше чего-то важного. Очень старался, чтобы у неё было все, чего бы она только могла пожелать. Во всяком случае то, что мог себе позволить. Я отдал частичку себя, которую потом отчётливо видел в ней. Забавно, но в первые, пошел в тренажерный зал не для того, чтобы заиметь красивое тело, а для того, чтобы хватало сил носить её на руках, А потом её предал. Изменил с другой. По молодости, собственной недалекости или скорее тупости. Променял родное и близкое на чужое, новое и интересное. Однако это прошло, не сразу, но прошло. И Юля меня простила. Еще долгое время мне было стыдно за свой поступок и я пытался загладить вину. Наши отношения продолжались много лет и за это время превратились во что-то большее. Она стала для меня семьёй. Я передавал ей любые знания, которые получал сам, загорался её идеями, старался развивать любые её таланты и не отставать самому. „Давай будем лучше себя вчерашних“ и все такое. Не позволил ей бросить университет, приезжал и успокаивал, когда она убегала из дома, ругался с начальником, когда он не отпускал меня с работы к ней в больницу. Юля взяла от меня очень многое, мы вместе взрослели, вместе переживали радости и невзгоды, крепко держась за руки, прошли долгий путь. И там, где в итоге оказались, во многом обязаны друг другу.

Когда Юля окончила университет, мы серьезно задумались о совместной жизни, она целиком и полностью поддержала мою идею. Тогда я отдал ей все свои сбережения, что заработал за последние полтора года тяжелым трудом. Чтобы мы могли снимать квартиру, купить какую то мебель, иметь запас средств на чёрный день. Может быть это сумма и кажется смешной, но эти 200 тысяч, все что у меня было. А отдал их по той причине, что не мог совладать с соблазном потратиться на ерунду, которую всегда хотел. Лучше вложиться в будущее. А задолго до этого у Юли оказалась дорогая мне вещь, не имеющая финансовой ценности. Она была дорога мне, особенно памятью о человеке, которого чуть позже не станет. Немногим погодя, девушка периодами начинала странно себя вести, ревновать меня ко всем вокруг и подозревать меня в изменах со всеми женщинами из списка друзей. Но это быстро проходило. Юля устроилась на работу, а я твердо решил сделать ей предложение в следующем месяце. В Платоновским парке, в её излюбленном месте. Тут то все и началось.

Она позвала меня на встречу и говорила какие то невнятные непонятные вещи, о том что ей нужно было подумать о жизни и что лучше бы нам пока не встречаться. С того момента она начала переодически игнорировать меня, грубить без причины и вести себя, как будто общается с чужим человеком.

Через неделю мы встретились снова, она боялась смотреть мне в глаза и уходила от ответа. Я не мог ничего понять, психанул и выкинул её очки в реку.

На следующий день пришёл к ней домой, извинился, поговорил с её родителями, пообещал все вернуть, что чуть позже и сделал. Примерно в то же время, поставил себе цель — обязательно исполнить свою маленькую мечту. Нет, не о несметных богатствах или личных островах, не о яхте или дворце, близ Геленджика, а о небольшом доме, куда мы будем возвращаться после путешествий по стране, в котором мы с моим любимым человеком будем растить наших детей. Осталось лишь этого человека вразумить и понять, что с ним происходит. Но при коротких личных встречах Юля говорила что не хочет меня больше видеть, что между нами все кончено, якобы ссылаясь на выкинутые очки. Она блокировала меня везде, где только можно, не позволяла никаким образом выйти на связь. Как раз в тот момент, я потерял близкого родственника, сразу за ним другого.

У меня началась депрессия и проблемы со здоровьем. Я подсел на сигареты и алкоголь, резко село зрение, начались проблемы со сном и панические атаки. Не мог нормально есть и за несколько недель похудел почти на 20 кг.