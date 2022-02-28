Тульский минтруд: беженцам из ДНР и ЛНР помогут оформить пособия и найти работу

Фото из архива Myslo.

На данный момент в Тульскую область прибыли более 600 человек из Донецкой и Луганской народных республик. Примерно половина прибывших – дети.

О ситуации с беженцами рассказал на оперативном совещании в правительстве министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.

- Беженцы находятся в 10 пунктах временного размещения — 538 человек. У родных размещены 79 человек (28 детей). Также госпитализировано 60 человек, из них 32 ребенка.

На данный момент в задействованных пунктах временного размещения свободно 320 мест, также еще семь пунктов готовы принять 800 граждан Луганской и Донецкой Народных Республик.

Прибывшие могут получить по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты. Сотрудники министерства труда и социальной защиты консультируют их по оформлению пособия. По данным ведомства 206 человек уже написали заявления на получение помощи. Еще 268 из числа прибывших ранее из Ростовской области уже подали заявки на выплаты, средства им перечислят в ближайшее время.

Также прибывшим помогают устроиться на работу, им рассказывают об имеющихся вакансиях в регионе. На данный момент 35 человек уже выразили желание работать, сейчас проводится подбор мест по профилю и специализации.

Около половины размещенных в Тульской области беженцев — дети. Министр образования региона Алевтина Шевелева рассказала, что в ближайшее время будет решен вопрос о посещении детьми образовательных учреждений: среди ребят 50 дошкольников и 105 школьников.

- Определено необходимое количество учебников, места в школах и садах, решен вопрос доставки в школы. Для 37 детсадовцев и 7 школьников завтра уже начнется обучение на базе лагеря «Сигнал», — уточнила Алевтина Шевелева.

Также составлены графики выезда мобильного Кванториума, Автограда для организации досуговых мероприятий в пунктах временного пребывания. Аналогичные выезды будут запланированы по линии министерства культуры и минспорта Тульской области.