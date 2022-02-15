На ул. Седова в Туле поймали пьяного водителя «Волги»

Фото очевидца

Вечером 14 февраля рядом с домом № 25 по ул. Седова в Туле задержали пьяного водителя. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, на месте происшествия находились сотрудники патрульно-постовой службы полиции и экипаж ДПС.

«Водитель автомобиля „Волга“ был сильно пьян и еле разговаривал. Потом пришла его жена и упрашивала гаишников, чтобы они отпустили ее мужа», — отметил автор снимков.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что экипаж ППС заметил водителя с неадекватным поведением, заблокировал автомобиль и вызвал на место сотрудников ДПС.

«Установлено, что 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,949 мг/л). Его доставили в ОП „Привокзальный“ и составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — прокомментировали в УМВД.