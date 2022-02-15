Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина завоевала бронзу на турнире «Русская зима»

Фото предоставлено Минспортом Тульской области.

Наша спортсменка выступала на дистанции 300 метров.

Тульская бегунья Екатерина Реньжина завоевала бронзовую медаль на турнире «Русская зима», который прошел в московском манеже ЦСКА.

Наша спортсменка показала третий результат на дистанции 300 метров.

Победительницей стала Полина Миллер, представляющая Краснодарский и Алтайский край. Второе место заняла Вера Филатова, которая выступала за Санкт-Петербург и Брянскую область.

Отметим, что в 2021 году Реньжина стала победительницей этого турнира, пробежав быстрее всех на дистанции 400 метров.