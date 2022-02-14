новости
новости
Регистрация
Хоккейный АКМ сыграет в Туле с «Молотом»
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккейный АКМ сыграет в Туле с «Молотом»

Игра состоится в Туле 15 февраля.

Домашняя серия тульской команды АКМ продолжается. Впереди матч с одной из сильнейших команд лиги — с «Молотом». 
 
Сейчас пермский клуб занимает 6 место в турнирной таблице. После 50 проведенных матчей в активе «Молота» 72 набранных очка. Но коллектив из Прикамья еще не потерял шансов на попадание в первую четверку по итогам регулярного первенства. Поэтому в Тулу «Молот» приедет мотивированным. АКМ же по-прежнему на 19 месте. В 50 матчах наши хоккеисты набрали 49 баллов.
 
Игра состоится в Ледовом дворце Тулы 15 февраля в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМхоккей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж
Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж
Туляк помог полицейским задержать преступника и получил награду
Туляк помог полицейским задержать преступника и получил награду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.