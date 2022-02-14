Хоккейный АКМ сыграет в Туле с «Молотом»

Домашняя серия тульской команды АКМ продолжается. Впереди матч с одной из сильнейших команд лиги — с «Молотом».

Сейчас пермский клуб занимает 6 место в турнирной таблице. После 50 проведенных матчей в активе «Молота» 72 набранных очка. Но коллектив из Прикамья еще не потерял шансов на попадание в первую четверку по итогам регулярного первенства. Поэтому в Тулу «Молот» приедет мотивированным. АКМ же по-прежнему на 19 месте. В 50 матчах наши хоккеисты набрали 49 баллов.