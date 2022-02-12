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«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье

Задать специалисту интересующие вопросы можно будет в прямом эфире.

16 февраля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Игорь Копырин, заместитель главного врача родильного дома №1 г. Тулы.

Свои вопросы жители могут задать под этим постом, в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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