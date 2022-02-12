«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 февраля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Игорь Копырин, заместитель главного врача родильного дома №1 г. Тулы.



Свои вопросы жители могут задать под этим постом, в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.