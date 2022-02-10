Олег Жилкин возглавил Региональный центр тестирования ГТО
На этой должности он с 10 февраля.
Олег Михайлович Жилкин имеет огромный опыт работы в сфере физической культуры и спорта.
- Учитель физкультуры Хавской восьмилетней школы Веневского района. Учитель, а впоследствии директор Прилепской средней школы.
- Главный редактор телеканала «СТС-Арсенал».
- Корреспондент еженедельника «Слобода».
- Начальник волейбольной команды «Тулица».
- Менеджер команд «Тюмень-ТюмГУ» и «Хара Морин» (Улан-Удэ).
Входил в оргкомитет по организации и проведению «Матчей звезд российского волейбола», «Мировой Лиги», международных турниров.
После возвращения в Тулу шесть лет возглавлял городской центр тестирования ГТО.
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