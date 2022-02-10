Олег Жилкин возглавил Региональный центр тестирования ГТО

На этой должности он с 10 февраля.

Олег Михайлович Жилкин имеет огромный опыт работы в сфере физической культуры и спорта.

Учитель физкультуры Хавской восьмилетней школы Веневского района. Учитель, а впоследствии директор Прилепской средней школы.

Главный редактор телеканала «СТС-Арсенал».

Корреспондент еженедельника «Слобода».

Начальник волейбольной команды «Тулица».

Менеджер команд «Тюмень-ТюмГУ» и «Хара Морин» (Улан-Удэ).

Входил в оргкомитет по организации и проведению «Матчей звезд российского волейбола», «Мировой Лиги», международных турниров.

После возвращения в Тулу шесть лет возглавлял городской центр тестирования ГТО.