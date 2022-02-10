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Олег Жилкин возглавил Региональный центр тестирования ГТО

Олег Жилкин возглавил Региональный центр тестирования ГТО

На этой должности он с 10 февраля.

Олег Михайлович Жилкин имеет огромный опыт работы в сфере физической культуры и спорта.
 
  • Учитель физкультуры Хавской восьмилетней школы Веневского района. Учитель, а впоследствии директор Прилепской средней школы.
  • Главный редактор телеканала «СТС-Арсенал».
  • Корреспондент еженедельника «Слобода».
  • Начальник волейбольной команды «Тулица».
  • Менеджер команд «Тюмень-ТюмГУ» и «Хара Морин» (Улан-Удэ).
Входил в оргкомитет по организации и проведению «Матчей звезд российского волейбола», «Мировой Лиги», международных турниров.
 
После возвращения в Тулу шесть лет возглавлял городской центр тестирования ГТО.
 
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