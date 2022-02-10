«Накажи автохама»: BMW припарковался на пешеходной дорожке и вынудил обходить его по проезжей части

Туляк прислал в редакцию снимок, сделанный между домами № 65 на ул. Генерала Маргелова и домом № 112-б на пр. Ленина. На снимке видно, что водитель автомобиля BMW припарковался прямо на пешеходной дорожке.

«Снято 10 февраля 2022 года, в 12.31. Чтобы обойти этот BMW, людям приходится выходить на проезжую часть. Сообщил об этом в ГИБДД по номеру 32-95-54, но даже спустя час так никто и не приехал!» — возмутился автор снимка.