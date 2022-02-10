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«Накажи автохама»: BMW припарковался на пешеходной дорожке и вынудил обходить его по проезжей части

«Накажи автохама»: BMW припарковался на пешеходной дорожке и вынудил обходить его по проезжей части

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в редакцию снимок, сделанный между домами № 65 на ул. Генерала Маргелова и домом № 112-б на пр. Ленина. На снимке видно, что водитель автомобиля BMW припарковался прямо на пешеходной дорожке.
 
«Снято 10 февраля 2022 года, в 12.31. Чтобы обойти этот BMW, людям приходится выходить на проезжую часть. Сообщил об этом в ГИБДД по номеру 32-95-54, но даже спустя час так никто и не приехал!» — возмутился автор снимка.
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:41 +5
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