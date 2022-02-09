Жители Московской области приезжали в Тулу воровать алкоголь и сладости

Сейчас они задержаны, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Тульской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, трое 19-летних безработных жителей Подольска на протяжении некоторого времени воровали в магазинах Тулы, Ясногорского и Алексинского районов. Добычей злоумышленников становились алкоголь, еда, сладости и посуда.