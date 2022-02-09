Жители Московской области приезжали в Тулу воровать алкоголь и сладости
Сейчас они задержаны, в полиции возбуждено уголовное дело.
В Тульской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, трое 19-летних безработных жителей Подольска на протяжении некоторого времени воровали в магазинах Тулы, Ясногорского и Алексинского районов. Добычей злоумышленников становились алкоголь, еда, сладости и посуда.
Сотрудники полиции смогли установить личности и задержать подозреваемых, которые признались в содеянном. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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