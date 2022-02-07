В Тульской области в ДТП погиб студент из Ливана

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Утром 6 февраля в Чернском районе произошло серьезное ДТП. На 279-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись Opel Astra под управлением 24-летнего мужчины, грузовик DAF FX 105 и грузовик Volvo. Предполагается, что сначала легковушка врезалась во встречный DAF, а затем в попутный Volvo.

«В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra: мужчины 1998 года рождения получили различные травмы, госпитализированы. Третий пассажир автомобиля Opel Astra, мужчина 1990 года рождения, от полученных травм скончался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По имеющейся информации, все пострадавшие и погибший — граждане Ливанской Республики. Мужчины приехали в Россию, чтобы учиться в Орловском государственном университете.