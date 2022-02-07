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Пьяный житель Новомосковска напал на сотрудников полиции

Пьяный житель Новомосковска напал на сотрудников полиции

Ранее мужчина уже был судим за избиение стража порядка.

В Новомосковске ранее судимый 31-летний мужчина обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По версии следствия, 4 февраля обвиняемый распивал алкоголь в компании сожительницы. Мужчина напился и начал буянить, так что женщине пришлось вызывать сотрудников полиции. Те доставили обвиняемого в отдел, где он ногами несколько раз ударил сотрудников полиции.
 
В настоящее время обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.
 
 
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