Пьяный житель Новомосковска напал на сотрудников полиции

Ранее мужчина уже был судим за избиение стража порядка.

В Новомосковске ранее судимый 31-летний мужчина обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, 4 февраля обвиняемый распивал алкоголь в компании сожительницы. Мужчина напился и начал буянить, так что женщине пришлось вызывать сотрудников полиции. Те доставили обвиняемого в отдел, где он ногами несколько раз ударил сотрудников полиции.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.