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Туляк лишился свободы за рассылку порно школьницам

Туляк лишился свободы за рассылку порно школьницам

Мужчина отправится на 15 лет в колонию строгого режима.

В Туле 20-летний молодой человек признан виновным в незаконном обороте порнографических материалов и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, обвиняемый, который нигде не работал и не учился, переписывался со школьницами [возраст потерпевших — от 12 до 14 лет] в соцсетях. Парень предлагал девочкам поговорить на интимные темы и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же присылал им порнофильмы. Всего в уголовном деле насчитывается 9 эпизодов.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали про студента ТулГУ, которого осудили за рассылку порнокартинок. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:05 +4
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