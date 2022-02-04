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Суточное число заболевших ковидом в Тульской области перевалило за 2000
Фото из архива Myslo.

Суточное число заболевших ковидом в Тульской области перевалило за 2000

Госпитализированы 163 человека.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2093 человек, 163 госпитализированы, 335 выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 93 419 случаев ковида, 73 531 пациент вылечился, 4642 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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