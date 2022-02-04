Фото из архива Myslo.
Суточное число заболевших ковидом в Тульской области перевалило за 2000
Госпитализированы 163 человека.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2093 человек, 163 госпитализированы, 335 выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 93 419 случаев ковида, 73 531 пациент вылечился, 4642 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 16:10, 22 1278 -9
вчера, в 11:39, 41 2797 -6
2 февраля, в 11:44, 24 3476 -4
1 февраля, в 13:57, 80 4062 1
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