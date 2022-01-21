В Туле уборщица стащила со склада косметичку и наушники
Женщина задержана, похищенное изъято.
В Туле полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
К стражам порядка с заявлением обратился начальник отдела безопасности одного из складов. Мужчина сообщил, что со склада пропали наушники, косметичка и парфюмерная продукция. Сотрудники полиции довольно быстро смогли установить личность подозреваемой. Ей оказалась 38-летняя уборщица склада.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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