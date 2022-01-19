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Убийство тульского предпринимателя Сергея Миленина: подозреваемый рассказал, что вывозил части тела на полигон

Убийство тульского предпринимателя Сергея Миленина: подозреваемый рассказал, что вывозил части тела на полигон

Руководитель тульского СУ СКР Владимир Усов о ходе расследования убийства предпринимателя Сергея Миленина.

Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина. Мужчину не сразу удалось найти, впоследствии выяснилось, что он погиб. Части его тела были найдены на мусорном полигоне в Московской области.

— Сейчас подозреваемый в убийстве задержан, он под стражей, — рассказал Усов. — Он частично признает вину, не отрицая факт причинения потерпевшему телесных повреждений. Также задержанный подтверждает обстоятельства, при которых он транспортировал тело убитого в Московскую область. Следователям отдела по расследованию особо важных дел еще предстоит установить все обстоятельства преступления.

Известно также, что обвиняемый был знаком с Милениным: он работал на него по устному договору. Так что одной из версий стал конфликт в профессиональной сфере. Сейчас все эти версии проверяются.

 

Напомним, несколько дней назад на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.

6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. Впоследствии удалось обнаружить автомобиль пропавшего, а затем и его останки.
 
Подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января, в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват». Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области.
 
К слову, после задержания в Плехановском таборе прошли обыски:
 
 
Версий убийства несколько. По одной из них, мотивом преступника был разбой. По другой — долг перед рабочими. К слову, именно на встречу с ними Миленин уехал в день своего исчезновения.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:51 0
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