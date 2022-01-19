Убийство тульского предпринимателя Сергея Миленина: подозреваемый рассказал, что вывозил части тела на полигон
Руководитель тульского СУ СКР Владимир Усов о ходе расследования убийства предпринимателя Сергея Миленина.
Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина. Мужчину не сразу удалось найти, впоследствии выяснилось, что он погиб. Части его тела были найдены на мусорном полигоне в Московской области.
— Сейчас подозреваемый в убийстве задержан, он под стражей, — рассказал Усов. — Он частично признает вину, не отрицая факт причинения потерпевшему телесных повреждений. Также задержанный подтверждает обстоятельства, при которых он транспортировал тело убитого в Московскую область. Следователям отдела по расследованию особо важных дел еще предстоит установить все обстоятельства преступления.
Известно также, что обвиняемый был знаком с Милениным: он работал на него по устному договору. Так что одной из версий стал конфликт в профессиональной сфере. Сейчас все эти версии проверяются.
Напомним, несколько дней назад на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.