Убийство тульского предпринимателя Сергея Миленина: подозреваемый рассказал, что вывозил части тела на полигон

Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина. Мужчину не сразу удалось найти, впоследствии выяснилось, что он погиб. Части его тела были найдены на мусорном полигоне в Московской области.

— Сейчас подозреваемый в убийстве задержан, он под стражей, — рассказал Усов. — Он частично признает вину, не отрицая факт причинения потерпевшему телесных повреждений. Также задержанный подтверждает обстоятельства, при которых он транспортировал тело убитого в Московскую область. Следователям отдела по расследованию особо важных дел еще предстоит установить все обстоятельства преступления.

Известно также, что обвиняемый был знаком с Милениным: он работал на него по устному договору. Так что одной из версий стал конфликт в профессиональной сфере. Сейчас все эти версии проверяются.

Напомним, несколько дней назад на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.

6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. Впоследствии удалось обнаружить автомобиль пропавшего, а затем и его останки.

Подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января, в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват». Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области.

К слову, после задержания в Плехановском таборе прошли обыски: