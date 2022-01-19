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В Туле экс-полицейский рассылал интимные фото детей: расследование уголовного дела завершено

В Туле экс-полицейский рассылал интимные фото детей: расследование уголовного дела завершено

Сегодня дело будет передано в прокуратуру.

Сегодня, 19 января, проходит пресс-конференция руководителя Следственного управления СК РФ по Тульской области Владимира Усова.

В ходе пресс-конференции Усов рассказал, что в 2021 году количество преступлений в регионе выросло на 20% в сравнении с 2020 годом. На 43% выросло количество изнасилований.

— Сегодня в прокуратуру будет передано дело бывшего полицейского, который рассылал фото обнаженных детей. В деле 4 эпизода; кроме этого, у него дома обнаружили незаконно хранившееся оружие, — сообщил Усов.

Напомним, в Туле сотрудник уголовного розыска ОП «Привокзальный» создал фейковую страницу в социальной сети, через которую познакомился с 13-летней школьницей. 32-летний капитан полиции сначала уговорил девочку прислать ему свои фотографии в обнажённом виде, а затем начал её шантажировать.

Полицейский потребовал, чтобы школьница вступила в интимную близость с его приятелем, иначе он разошлёт приватные кадры её друзьям и одноклассникам. Девочка отказалась, и мужчина исполнил свою угрозу. Вычислить злоумышленника удалось с помощью номера мобильного телефона, с которого он выходил в Интернет. Он задержан.

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