В 2021 году в Тульской области от отравления угарным газом погибли 11 взрослых и ребенок

Руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции рассказал, что в 2021 году в ведомство поступило 25 сообщений о фактах отравления людей угарным газом. Возбуждено 12 уголовных дел: 10 в прошлом году, два — в текущем.

Погибли 12 человек, в том числе один ребенок.

Среди наиболее часто встречающихся причин происшествий — засорение дымвентканалов, их неисправность, разрушение, неправильный монтаж и установка, отсутствие приточной вентиляции.

Владимир Усов рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту отравления угарным газом женщины и ребенка в Богородицке. Напомним, происшествие случилось в апреле 2021 года. Обвинение предъявлено представителю управляющей компании, на которого была возложена обязанность проверять оборудование. В ходе следствия выяснилось, что дымвентканал по высоте не соответствовал требованиям, также отсутствовала тяга. Уголовное дело направлено в суд.