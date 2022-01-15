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В Туле в ДТП с двумя Renault пострадали два человека
Видео и фото: instagram.com/4p.tula

В Туле в ДТП с двумя Renault пострадали два человека

Автоавария произошла на дороге «Тула-Яковлево-Алешня».

Вечером 15 января на 13-м километре автодороги «Тула-Яковлево-Алешня» (между Алексеевкой и Ямнами) произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в региональном ГИБДД, 50-летний водитель Renault Logan, по предварительной информации, совершил выезд на полосу встречного движения. В результате этого произошло столкновение с Renault Duster, под управлением 30-летнего мужчины.

«По состоянию на 20:59 госпитализированы водитель Renault Logan и его пассажир, мужчина 1972 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:01 +3
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