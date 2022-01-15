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Туляков приглашают на концерт группы Znaki
29 января на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki. Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!
Последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов.
Воспитанная на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке группа Алексея Юзленко раскрывает изящную портисхедовскую глубину и модный депешмодовский шум, вклинивает в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдёт никогда.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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