Туляков приглашают на концерт группы Znaki

Фото предоставлено организатором.

29 января на сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki. Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!

Последователи русской школы рока — из новой волны убеждённых в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов.

Воспитанная на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке группа Алексея Юзленко раскрывает изящную портисхедовскую глубину и модный депешмодовский шум, вклинивает в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдёт никогда.

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