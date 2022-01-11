Жители Новомосковска: в Гипсовом мародеры разграбили несколько квартир из аварийного дома

Накануне Нового года сразу несколько квартир в доме № 3 по улице Садовой в Новомосковске (микрорайон Гипсовый) пострадали от рук злоумышленников. Неизвестные взломали двери и утащили наиболее ценные вещи собственников. Об этом пользователи написали в блоге «Народный журналист».

Отметим, что данный дом попал в программу переселения как аварийный. Жители спокойно и не торопясь перевозили имущество из старого жилья в новое. И именно эта медлительность, по их мнению, стала причиной происшествия.

По какой-то причине собственники возлагают вину за произошедшее на УК «Жилфондсервис», которая обслуживала дом.

— Может быть, что это было сделано с ведома начальства УК, и, возможно, их сотрудниками, — заявляет одна из потерпевших — Екатерина Филакова. — Нас никто не гнал и поторапливал, а получилось такое вот. Почти все потерпевшие написали заявление в полицию.

В УК «Жилфондсервис» Myslo заявили, что не давали никаких распоряжений о демонтаже аварийного дома.

По информации Myslo, неизвестные действительно побывали в доме № 3 на улице Садовой. Их добычей стали трубы и газовые колонки. Отметим, что металлолом был демонтирован в тех квартирах, которые предоставлялись людям по соцнайму. И на момент произошедшего жильцы уже подписали акты о передаче собственности городу. Так что, скорее всего, никакого уголовного дела возбуждать никто не будет.