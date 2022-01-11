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В Алексинском районе при попутном столкновении авто пострадала женщина
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Алексинском районе при попутном столкновении авто пострадала женщина

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

Накануне утром в Алексинском районе произошло ДТП. На 747-м км автодороги «Золотое кольцо» столкнулись следовавшие в попутном направлении Kia Rio и Renault Symbol. За рулем последнего находился 44-летний мужчина.

Предполагается, что 62-летний водитель Kia не соблюдал безопасную дистанцию, что и привело к дорожно-транспортному происшествию. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии пострадала 44-летняя пассажирка Renault.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:20 +3
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