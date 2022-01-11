В Алексинском районе при попутном столкновении авто пострадала женщина

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Накануне утром в Алексинском районе произошло ДТП. На 747-м км автодороги «Золотое кольцо» столкнулись следовавшие в попутном направлении Kia Rio и Renault Symbol. За рулем последнего находился 44-летний мужчина.

Предполагается, что 62-летний водитель Kia не соблюдал безопасную дистанцию, что и привело к дорожно-транспортному происшествию. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии пострадала 44-летняя пассажирка Renault.