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В Туле пройдут съемки короткометражки: приглашаются футбольные фанаты

В Туле пройдут съемки короткометражки: приглашаются футбольные фанаты

На трибунах стадиона «Арсенал» будут снимать сцену фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ».

Футбольных фанатов приглашают сняться в короткометражке. Съемки финальной сцены фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2» пройдут на стадионе «Арсенал» 26 января с 17.00 до 22.00.

— Будем шизить, орать за вымышленную команду, за которую топят герои фильма, не относящуюся ни к каким цветам в реальности, — написал режиссер Григорий Иванец.

Если желаете поучаствовать в съемках, пишите директору фан-клуба «Арсенал» Сергею Горбачеву в Instagram.

Фильм снимается при поддержке Кинокомиссии Тульской области и регионального Минкульта.

Отметим, что первая часть «Курорта» — истории о футбольных фанатах — вышла в 2016 году.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:04 −4
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