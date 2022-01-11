В Туле пройдут съемки короткометражки: приглашаются футбольные фанаты

На трибунах стадиона «Арсенал» будут снимать сцену фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ».

Футбольных фанатов приглашают сняться в короткометражке. Съемки финальной сцены фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2» пройдут на стадионе «Арсенал» 26 января с 17.00 до 22.00.

— Будем шизить, орать за вымышленную команду, за которую топят герои фильма, не относящуюся ни к каким цветам в реальности, — написал режиссер Григорий Иванец.

Если желаете поучаствовать в съемках, пишите директору фан-клуба «Арсенал» Сергею Горбачеву в Instagram.

Фильм снимается при поддержке Кинокомиссии Тульской области и регионального Минкульта.

Отметим, что первая часть «Курорта» — истории о футбольных фанатах — вышла в 2016 году.