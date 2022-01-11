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На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи

На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи

Авария произошла на выезде с дублера проспекта Ленина.

Утром 11 января напротив дома № 127-а по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. На выезде с дублера проспекта Ленина по касательной столкнулись автобус и отечественная «четверка».
 
Водитель ВАЗа утверждает, что в момент столкновения он стоял на выезде с дублера. В свою очередь, водитель автобуса тоже не считает себя виновным, так как у него была главная дорога, и он не совершал никаких маневров.
 
В результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за автоаварии оказалось полностью перекрыто движение трамваев в направлении Басово.
 
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На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи, Фото: 1
На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи, Фото: 2
На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи, Фото: 3
На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи, Фото: 4
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:17 +3
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