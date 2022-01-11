На Зеленстрое из-за ДТП с автобусом и легковушкой встали трамваи

Утром 11 января напротив дома № 127-а по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. На выезде с дублера проспекта Ленина по касательной столкнулись автобус и отечественная «четверка».

Водитель ВАЗа утверждает, что в момент столкновения он стоял на выезде с дублера. В свою очередь, водитель автобуса тоже не считает себя виновным, так как у него была главная дорога, и он не совершал никаких маневров.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за автоаварии оказалось полностью перекрыто движение трамваев в направлении Басово.