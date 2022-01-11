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В Веневе медсестра за взятки оформляла фиктивные справки о вакцинации от COVID-19

В Веневе медсестра за взятки оформляла фиктивные справки о вакцинации от COVID-19

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

В Веневе местная жительница обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, 51-летняя старшая медсестра ГУЗ «Веневская ЦРБ» с апреля по июнь 2021 года получила 19 000 рублей за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
 
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:34 −6
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