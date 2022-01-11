В Веневе медсестра за взятки оформляла фиктивные справки о вакцинации от COVID-19

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

В Веневе местная жительница обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 51-летняя старшая медсестра ГУЗ «Веневская ЦРБ» с апреля по июнь 2021 года получила 19 000 рублей за оформление 19 фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.