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Жители Тульской области в новогодние каникулы вызывали скорую более 15 тысяч раз
Фото из архива Myslo.

Жители Тульской области в новогодние каникулы вызывали скорую более 15 тысяч раз

С 1 по 9 января ежедневно бригады скорой помощи обслуживали по 1700 вызовов: это на 200 больше, чем в обычные дни.

3700 выездов закончились для пациентов стационаром.
254 туляка получили инсульт, 140 — острый инфаркт миокарда.
 
Кроме того, медики тульской скорой оказали помощь пострадавшим в 45 ДТП. Региональный Минздрав подсчитал, что среднее время ожидания приезда бригады на место происшествия составило 14 минут.
 
Около 1000 жителей обратились в скорую помощь в связи с травмами. 12 человек пострадали от переохлаждения.
 
Главврач регионального Центра медицины катастроф Сергей Мухин:
 
«В праздничные выходные служба скорой помощи работала в усиленном режиме, ежедневно на вызовы выезжали 150 бригад — на 12 больше, чем в декабре. Благодаря четкой работе диспетчерского отдела, профессионализму наших водителей все вызовы были обслужены вовремя.
 
Среднее время ожидания бригады скорой помощи составило 19,3 минуты. На экстренные вызовы — 18,1».
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:00 0
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