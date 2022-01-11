Жители Тульской области в новогодние каникулы вызывали скорую более 15 тысяч раз

Фото из архива Myslo.

С 1 по 9 января ежедневно бригады скорой помощи обслуживали по 1700 вызовов: это на 200 больше, чем в обычные дни.

3700 выездов закончились для пациентов стационаром.

254 туляка получили инсульт, 140 — острый инфаркт миокарда.

Кроме того, медики тульской скорой оказали помощь пострадавшим в 45 ДТП. Региональный Минздрав подсчитал, что среднее время ожидания приезда бригады на место происшествия составило 14 минут.

Около 1000 жителей обратились в скорую помощь в связи с травмами. 12 человек пострадали от переохлаждения.

Главврач регионального Центра медицины катастроф Сергей Мухин:

«В праздничные выходные служба скорой помощи работала в усиленном режиме, ежедневно на вызовы выезжали 150 бригад — на 12 больше, чем в декабре. Благодаря четкой работе диспетчерского отдела, профессионализму наших водителей все вызовы были обслужены вовремя.

Среднее время ожидания бригады скорой помощи составило 19,3 минуты. На экстренные вызовы — 18,1».