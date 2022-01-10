В Тульской области на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада снизили скорость движения до 60 км/ч

Фото из архива Myslo.

Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве рассказал замначальника регионального УГИБДД Игорь Пекулов.

По его словам, дирекция федеральной трассы М-4 «Дон» приняла решение с помощью информационных табло снизить максимальную скорость движения.

Сначала ее снизили до 80 км/ч, теперь же максимальная разрешенная скорость движения на автодороге и вовсе 60 км/ч.