У пьяного туляка украли женскую куртку и микроволновку

А еще - плед. Итогами раскрытия кражи поделились сотрудники УМВД по Тульской области.

На днях жертвой кражи стал 45-летний житель поселка Плеханово. По предварительным данным, после совместной попойки с приятелем у потерпевшего пропала микроволновая печь, женская куртка и плед.

Мужчина обратился в полицию. В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний безработный знакомый потерпевшего. Мужчина сознался в краже.