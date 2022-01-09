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У пьяного туляка украли женскую куртку и микроволновку

У пьяного туляка украли женскую куртку и микроволновку

А еще - плед. Итогами раскрытия кражи поделились сотрудники УМВД по Тульской области.

На днях жертвой кражи стал 45-летний житель поселка Плеханово. По предварительным данным, после совместной попойки с приятелем у потерпевшего пропала микроволновая печь, женская куртка и плед.
 
Мужчина обратился в полицию. В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний безработный знакомый потерпевшего. Мужчина сознался в краже.
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кража векаУМВД
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Тульская область

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