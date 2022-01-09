Фото МЧС
Почему зимой рыбакам можно вешать рюкзак только на одно плечо? Спасатели рассказали секреты
Сотрудники ГИМС патрулируют водоемы Тульской области и делятся с рыбаками советами по безопасности на льду.
Так, в новогодние праздники сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России патрулировали Алексинские водоемы. При этом особое внимание уделяли излюбленным местам подледного лова рыбы.
В ходе патрулирования, спасатели раздавали рыбакам и гражданам, вышедшим на лед, памятки о безопасном поведении. И напоминали основные правила безопасности:
- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
- Каждый шаг на льду лучше проверять остроконечной пешней. Если после первого удара лед пробивается, нужно немедленно вернуться на место, с которого пришли.
- Не выходите на темные участки льда: лед там непрочен.
- Если с собой есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободится от груза в случае, если лед под вами провалился.
- Имейте при себе специальные когти – две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или обычные большие гвозди, соединенные шнуром. Ими хорошо цепляться за лед, если провалился в воду. Пригодится веревка длиной 20-25 м. На веревку нужно привязать груз и сделать петлю. Это позволяет оказать помощь провалившемуся под лед человеку в случае необходимости.
- Исключите употребление спиртного: алкоголь притупляет внимание и реакцию.
В случае возникновения происшествий незамедлительно сообщите об этом в Единую службу спасения по телефону «112».
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