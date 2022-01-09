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Почему зимой рыбакам можно вешать рюкзак только на одно плечо? Спасатели рассказали секреты
Фото МЧС

Почему зимой рыбакам можно вешать рюкзак только на одно плечо? Спасатели рассказали секреты

Сотрудники ГИМС патрулируют водоемы Тульской области и делятся с рыбаками советами по безопасности на льду.

Так, в новогодние праздники сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России патрулировали Алексинские водоемы. При этом особое внимание уделяли излюбленным местам подледного лова рыбы.
 
 
В ходе патрулирования, спасатели раздавали рыбакам и гражданам, вышедшим на лед, памятки о безопасном поведении. И напоминали основные правила безопасности:
  • Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
  • Каждый шаг на льду лучше проверять остроконечной пешней. Если после первого удара лед пробивается, нужно немедленно вернуться на место, с которого пришли.
  • Не выходите на темные участки льда: лед там непрочен.
  • Если с собой есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободится от груза в случае, если лед под вами провалился.
  • Имейте при себе специальные когти – две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или обычные большие гвозди, соединенные шнуром. Ими хорошо цепляться за лед, если провалился в воду. Пригодится веревка длиной 20-25 м. На веревку нужно привязать груз и сделать петлю. Это позволяет оказать помощь провалившемуся под лед человеку в случае необходимости.
  • Исключите употребление спиртного: алкоголь притупляет внимание и реакцию.
В случае возникновения происшествий незамедлительно сообщите об этом в Единую службу спасения по телефону «112».
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