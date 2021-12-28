В Тульской области электромонтёр погиб от удара током: уголовное дело передано в суд

На скамье подсудимых — его начальник.

В Узловой 54-летний мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, в результате которых погиб человек , сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следователей СУ СКР по региону, утром 16 октября обвиняемый , вопреки установленным государственным нормативным требованиям охраны труда, не проконтролировал и не отстранил от проведения работ на высоковольтных линиях электропередачи работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и инструктаж.

В результате этого 58-летний мужчина получил поражение электрическим током 10 000 вольт. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.