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В Тульской области электромонтёр погиб от удара током: уголовное дело передано в суд

В Тульской области электромонтёр погиб от удара током: уголовное дело передано в суд

На скамье подсудимых — его начальник.

В Узловой 54-летний мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, в результате которых погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, утром 16 октября обвиняемый, вопреки установленным государственным нормативным требованиям охраны труда, не проконтролировал и не отстранил от проведения работ на высоковольтных линиях электропередачи работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и инструктаж.
 
В результате этого 58-летний мужчина получил поражение электрическим током 10 000 вольт. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
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