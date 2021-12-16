Таракан, хайп и кого нужно уволить: туляки обсуждают скандал в школе

Тема конфликта в тульском центре образования стала самой популярной за последние сутки на портале Myslo. И самой обсуждаемой: почти 400 комментариев!

Скандал в тульском ЦО № 31 начался с выложенного в сеть фото таракана из школьной столовой, а закончился скорой помощью для учительницы и разбирательствами на самом верху. Читатели Myslo не прошли мимо этой темы. Мы выбрали самые залайканные и интересные комментарии. Кстати, мнения о виноватых разделились. Но тем не менее, единственное, в чем все единодушны — тараканам в школьной столовке не место!

Lexus-650: Ишь ты, сор из избы посмела вынести! Что дальше?! Фото сортиров в г*** она выложит или как дети матом на учителей ругаются? Никакой учительской этики!!! Армия, больница и школа — самые закрытые учреждения в России!!! Так было, есть и будет, а она всё ломает!!!

NaCl: А был ли таракан?! Вам не приходит в голову такая мысль, что девица-учительница решила просто словить хайп на выдумке? Нынче слишком много развелось любителей прославиться любым способом.

Лена: там же не учитель выложила усатого, там сфоткал ребенок, выложила мама. Учитель попала под разборки за компанию. А вообще, мерзкая ситуация, конечно.

Федот Стрелец: Красивая учительница, а её до инфаркта доводят!

Цветнастроениясиний: Вместо того, чтобы выгнать завстоловой или кто там за питание отвечает, примотались к учительнице… Очень жаль, что в наших школах дети мешают учебному процессу.

Elizabeth: Тараканы давно там, дочка ходит в эту школу. А уволить тех, кто на кухне и директора.

jozin86: Как так можно поступать с учителем при детях? Как можно таким говном кормить детишек?! Девушке надо обращаться в прокуратуру, Рособрнадзор и в Министерство образования. И родителям нужно подключаться обязательно! Проще всего наехать на молодого учителя.

Honestman: видел подобные ситуации, и если девушка не готова сама стать директором этого центра, то выхода, кроме как смена школы, не вижу для молодого преподавателя. Так нервы будут целей. В лучшем случае добьётся смещения директора, а у всех почти директоров солидарность друг другу. Скандалистки никому не нужны. Так устроена система, к сожалению. Всякие профсоюзы сейчас — это просто поборщики, а не защитники. 350 руб. каждый месяц — и в год получается 4 тыс. руб.

За державу обидно:

Master_L: Держись, Елизавета Ушакова!!! Здоровья тебе и терпения!

Влажная выхухоль: У меня в 90-е такого кошмара не было, а жила страна бедно. А сейчас у всех айфоны, машины, квартиры в ипотеку до конца дней, а они цирк устраивают. Родительские чаты — это вынос мозга. Их нужно запретить. PS видео нужно в Роспотребнадзор отправить, а не на ютуб.

SHISHKA75: Вы не правы, директор, вполне нормальная, и как директор, и человек. Просто они не нашли взаимопонимания в чем-то. В чем, мы не знаем. Мы же видим только одну сторону медали… Тут же нашлись тараканы, вернее, они там и были и при двух предыдущих директорах. Не надо было втягивать в конфликт детей, что сделала и одна, и другая сторона. А в защиту директора скажу, но это лично моя, как родителя, точка зрения, что она хороший руководитель и адекватный человек. В школу пришло много молодых специалистов, которых дети любят и уважают. Ну, а тут, видимо, какой-то давний конфликт.

Василиса: А разве уже были попытки обращения родителей к директору, Роспотребнадзор или в МО?

Кто закупает мебель и прочее в школы, директор ли?

Про чистоту в столовой вопрос к администрации школы.

Мне жаль молодого педагога и здесь вина только директора, несомненно, есть.

Nastena1980: И ведь никто и в коллективе не заступится. Это же беспредел. А завтра с другим учителем может такое случиться… Фу, мерзко…

Миша Б.: Меня удивило, что охранника назвали «заместитель директора по безопасности». Это не заместитель директора. Это охранник. Тогда уборщица —это «заместитель директора по чистоте». Охранники, уборщицы, завхозы — это люди низшего звена в школах. Какое право эти люди имеют врываться в кабинет учителя без стука во время урока (продленка — это тот же урок)? Значит, училка сама разрешает к себе так относиться. Зачем сидеть и реветь, когда можно потребовать от охранника закрыть дверь, дать ей закончить урок и потом уже общаться с охраной?

SHISHKA75: Тараканы там были и будут, трави не трави, нравится им там. А кормят правда не очень… Ни один ребенок не ел ничего, ни другой не ест. Но это же не от директора зависит, не она еду поставляет и готовит. Зато когда проверка пришла, бумага туалетная в туалете появилась, ровно на 1 день.