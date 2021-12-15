В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи
В аварии пострадал мужчина.
Днем 15 декабря в Туле на пересечении улиц Кауля и Буденного произошло ДТП. По предварительной информации, следовавший по ул. Кауля грузовик Hyundai врезался в «Ладу», которая выезжала с ул. Буденного. При этом, судя по всему, водитель легковушки проигнорировал требование знака «Уступите дорогу».
После столкновения «Лада» отлетела в сторону и врезалась в припаркованную Toyota Yaris.
Пострадал предполагаемый виновник аварии. Он доставлен в больницу.
Из-за ДТП встали трамваи. Ориентировочное время восстановления движения — 15.20.
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