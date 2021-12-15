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В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи

В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи

В аварии пострадал мужчина.

Днем 15 декабря в Туле на пересечении улиц Кауля и Буденного произошло ДТП. По предварительной информации, следовавший по ул. Кауля грузовик Hyundai врезался в «Ладу», которая выезжала с ул. Буденного. При этом, судя по всему, водитель легковушки проигнорировал требование знака «Уступите дорогу».

После столкновения «Лада» отлетела в сторону и врезалась в припаркованную Toyota Yaris.

Пострадал предполагаемый виновник аварии. Он доставлен в больницу.

Из-за ДТП встали трамваи. Ориентировочное время восстановления движения — 15.20.

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В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 1
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 2
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 3
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 4
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 5
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 6
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 7
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 8
В Туле на ул. Кауля из-за ДТП встали трамваи, Фото: 9
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:52 +4
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