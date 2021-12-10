В Ефремове рабочий упал с крыши вагона: возбуждено уголовное дело

Фото пресс-служб прокуратуры и СУ СК РФ по Тульской области.

В Ефремове Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 7 декабря 56-летний разнорабочий предприятия выполнял погрузку зерна в крытый вагон, не имея допуска к производству данного вида работ.

Стоя на крыше указанного вагона на высоте более 4,5 метров, мужчина поскользнулся и упал на землю, получив серьезные травмы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

— Изъята документация по технике безопасности, представляющая интерес для следствия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, определяется круг лиц, ответственных в организации за соблюдение требований охраны труда, — уточняет пресс-служба ведомства.

Ход предварительного следствия находится на контроле в аппарате следственного управления и Ефремовской межрайонной прокуратуре.

Кроме того, Ефремовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда в ООО «Авангард-Агро-Тула». В ведомстве сообщили, что при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.