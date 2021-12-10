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«Мисс Тула — 2022» стала 18-летняя Ангелина Пухова

«Мисс Тула — 2022» стала 18-летняя Ангелина Пухова

В кластере «Октава» прошел 15-й областной конкурс красоты. В нем приняли участие 15 очаровательных девушек от 15 до 24 лет.

Организатором конкурса выступило модельное агентство «Линда». В 2021 году на конкурсе уже была выбрана «Мисс Тула — 2021», а в конце года было решено выбрать главную красавицу наступающего года.

Впервые конкурс прошел в творческом индустриальном кластере «Октава». В финальном шоу приняли участие 15 очаровательных девушек из Тулы и Тульской области. Среди участниц — школьницы и студентки, которые решили попробовать свои силы в конкурсе красоты, подпитать уверенность в себе, раскрыть свой личностный потенциал и просто отлично провести время в компании веселых, добрых, открытых девушек.

Жюри и зрители увидели три конкурсных выхода. Первый выход-знакомство — в коротеньких платьицах, которые позволили увидеть все достоинства фигур девушек. Второй выход — в шубах. А завершился конкурс дефиле в вечерних платьях.

Жюри, как всегда, пришлось решать сложную задачу — из 15 красавиц выбрать ту, что с гордостью будет носить звание «Мисс Тула» весь 2022 год.

По традиции все участницы получили титулы.


Юлия Мирошина — «Мисс Интернет». Юля — менеджер в фитнес-клубе, визажист, студентка сразу двух институтов.

 


Мария Гудкова — «Мисс Фитнес». Будущий чиновник, любит заниматься волонтерством, мечтает объехать на машине Балканский полуостров.


Полина Жучкова — «Мисс Нежность». Любит писать тексты и авторскую музыку; фигурное катание. Учится на учителя начальных классов.


Алина Гордеева — «Мисс Идеал». Мечтает стать психологом-криминалистом, помогать людям решать их проблемы и хочет принимать участие в раскрытии преступлений.


Дарья Волкова — «Мисс Стиль». Ее стиль — это натуральный блонд и красная помада. Мечтает стать врачом и помогать людям. Занимается кастомным дизайном вещей.


Полина Мишина — «Мисс Шарм». Считает себя искренним человеком и всегда старается оставаться самой собой. По ее словам улыбка — единственный тренд, который никогда не устареет.


Лана Лемонджава — «Мисс Очарование». Обожает читать, пишет стихи и очерки. Кроме трех родных языков — русского, грузинского и мегрельского — знает английский, учит итальянский, древнегреческий и латынь! Окончила художественную и театральную школы.


Ирина Мойсова — «Мисс Артистичность». Студентка, активистка, оптимистка. Пишет стихи и сама прекрасно читает стихотворные произведения. Будущий адвокат.


Анастасия Кугучева — «Мисс Оригинальность». Учится в педагогическом колледже, работает в школе с младшеклассниками. Мечтает о собственной школе и большой семье.


Елизавета Савчук — «Мисс Обаяние». Любит рисовать, гулять, общаться с людьми. Мечтает поступить в юридический институт и стать криминалистом.

И вот настала пора объявить пять главных титулов конкурса. Итак…

Титул «Мисс Фото» завоевала яркая и харизматичная Виолетта Никишина. Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, сейчас тренирует юных спортсменок. Куда поступить после школы, еще не решила.


Титул «Мисс Подиум» жюри единогласно присудило грациозной и изящной Анастасии Маханьковой. Профессиональный танцор, хореограф, организатор бьюти-девичников в Алексине.

Третье место и титул «2-я вице-мисс Тула — 2022» получила Анастасия Тарасенко. Настя — специалист в области слухопротезирования, модель. Любит учиться и заниматься саморазвитием: йога, нейрографика, психология, астрология, английский язык.


Титул «1-я вице-мисс Тула — 2022» стала школьница Милана Яворская. Модель, принимает участие в модных показах, съемках в глянцевых журналах. Мечтает стать самой востребованной моделью в мире.

Королевой красоты, победительницей конкурса стала 18-летняя Ангелина Пухова. Также девушке присвоен титул «Мисс Грация».


Корону Ангелине вручила Саша Кабанова, «Мисс Тула — 2021».

— Меня переполняют эмоции, просто буря какая-то! — поделилась с нами Ангелина сразу после конкурса. — Сейчас я испытываю счастье и радость от того, что смогла завоевать титул «Мисс Тула».

— Это же не первый твой конкурс красоты?

— Не первый. Я уже участвовала в «Мисс Туле» в 2020 году, где стала первой вице-мисс, а также я — лицо фестиваля Fashion Style, который проводит в Туле агентство «Линда». Год назад я очень радовалась своему второму месту на конкурсе и тогда я была не уверена, что вообще попаду в тройку. Так что для меня тот результат уже был выше неба! И вот сегодня моя мечта сбылась! Я много работала, участвовала во многих показах, что дало мне еще большую уверенность в себе, опыт, и теперь я совсем не боюсь сцены, публичности. Мандраж был только первые секунды первого выхода… Потом все прошло.

— Как шла подготовка к конкурсу?

— Усердно. Мы с девочками ходили на репетиции, правда, одну мне все же пришлось пропустить…

— С девочками подружилась или все же чувствовалась конкуренция?

— Девочки все хорошие, дружные. Но все же это конкурс, и все пришли сюда за определенными титулами. Так что конкуренция все же ощущалась.


Оксана, Ангелина, Георгий и Стеша Пуховы.

— Кто сегодня поддерживал тебя в зале?

— Мои родители, бабушка, тетя и младшая сестра. 10-летняя сестра Стеша, наверное, мой самый главный болельщик. Перед конкурсом она мне сказала: «Ангелин, даже если ты не получишь корону, ты для меня самая главная принцесса!» А еще меня весь день поддерживали друзья из разных городов, писали мне, звонили, желали удачи.

— Какие у тебя планы и мечты?

— Хочу принять участие в конкурсе «Мисс Россия», я очень надеюсь, что в эти мечты не вмешается пандемия. Хочу стать моделью мирового уровня. Начать хочу со стран Азии: Японии, Китая, Кореи. Набраться там опыта, а затем покорить такие модные столицы как Париж, Милан и Нью-Йорк. Я восхищаюсь такими моделями как Джиджи Хадид, Белла Хадид, из русских моделей — Ирина Шейк.

— Твои пожелания всем девочкам, которые сегодня не получили титул «Мисс Тула»?

— Не расстраиваться! Все девочки молодцы, все проделали большой путь, и у многих все еще впереди.

Из досье Myslo

Ангелина Георгиевна Пухова
Рост 176 см, вес 53 кг, параметры 84×62×90.

Родилась 26 марта 2003 г. в Туле.
Учится в колледже им. Н. Демидова по специальности земельно-имущественные отношения.
Семья: мама Оксана, папа Георгий, младшая сестра Стеша.
Любимый поэт: Александр Пушкин.
Любимый фильм: «Дом Gucci».
Любимое блюдо: брокколи, роллы Канада маки с угрем.
Девиз: проиграл — работай еще усерднее!

прямая речь

Алла Бурлина, генеральный директор агентства «Линда», организатор конкурса «Мисс Тула»:

— Мне всегда очень грустно, когда праздник заканчивается. С одной стороны, конкурс — это всегда радостный день, яркий праздник и море положительных эмоций. А с другой стороны, сожаление от того, что все закончилось и приходится расставаться. Но впереди новые праздники!

Всем девчонкам я желаю женского счастья, здоровья, любви, чтобы у них в жизни все получалось; и то, над чем они работают и к чему стремятся, в их жизни случалось. Чтобы в жизни было как можно больше позитивных моментов, радости, достижения целей.

Наша победительница Ангелина Пухова — очень перспективная модель. У нее яркая харизма, она отлично показала себя на конкурсе, что жюри очень оценило. Желаю ей, чтобы она достигла всех поставленных перед собой целей, а мы ей в этом поможем!

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Мисс Тула 2022, Фото: 321
Мисс Тула 2022, Фото: 322
Мисс Тула 2022, Фото: 323
Мисс Тула 2022, Фото: 324
Мисс Тула 2022, Фото: 325
Мисс Тула 2022, Фото: 326
Мисс Тула 2022, Фото: 327
Мисс Тула 2022, Фото: 328
Мисс Тула 2022, Фото: 329
Мисс Тула 2022, Фото: 330
Мисс Тула 2022, Фото: 331
Мисс Тула 2022, Фото: 332
Мисс Тула 2022, Фото: 333
Мисс Тула 2022, Фото: 334
Мисс Тула 2022, Фото: 335
Мисс Тула 2022, Фото: 336
Мисс Тула 2022, Фото: 337
Мисс Тула 2022, Фото: 338
Мисс Тула 2022, Фото: 339
Мисс Тула 2022, Фото: 340
Мисс Тула 2022, Фото: 341
Мисс Тула 2022, Фото: 342
Мисс Тула 2022, Фото: 343
Мисс Тула 2022, Фото: 344
Мисс Тула 2022, Фото: 345
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:56 +1
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