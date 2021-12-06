Фото: СУ СК России по Тульской области
В Чернском районе ревнивец забил сожительницу черенком от лопаты
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Плавский МРСО возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Чернского района. Мужчину подозревают в убийстве сожительницы.
По версии следствия, преступление было совершено 4 декабря этого года, во дворе одного из домов в деревне Соловьевка.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес своей 47-летней сожительнице множество ударов по голове черенком от лопаты. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщила пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
Сейчас следователи и криминалисты СК проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
По информации Myslo, мужчина приревновал свою жену к соседу.
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