В Чернском районе ревнивец забил сожительницу черенком от лопаты

Фото: СУ СК России по Тульской области

Плавский МРСО возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Чернского района. Мужчину подозревают в убийстве сожительницы.

По версии следствия, преступление было совершено 4 декабря этого года, во дворе одного из домов в деревне Соловьевка.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес своей 47-летней сожительнице множество ударов по голове черенком от лопаты. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Сейчас следователи и криминалисты СК проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

По информации Myslo, мужчина приревновал свою жену к соседу.