В ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадали два человека

Авария произошла перед поворотом на Баташевский мост.

Днем 24 ноября на Веневском шоссе столкнулись Hyundai Santa Fe под управлением 70-летнего мужчины и Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на данный момент предполагается, что во время столкновения водитель Hyundai совершал маневр «левый поворот», а второй автомобиль двигался ему навстречу.

«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai госпитализирован с различными травмами, женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz также получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена», — уточнили в ГИБДД.