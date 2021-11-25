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В ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадали два человека

В ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадали два человека

Авария произошла перед поворотом на Баташевский мост.

Днем 24 ноября на Веневском шоссе столкнулись Hyundai Santa Fe под управлением 70-летнего мужчины и Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на данный момент предполагается, что во время столкновения водитель Hyundai совершал маневр «левый поворот», а второй автомобиль двигался ему навстречу.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai госпитализирован с различными травмами, женщина-водитель автомобиля Mercedes-Benz также получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена», — уточнили в ГИБДД.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:33 +2
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