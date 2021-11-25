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Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на шахте в Кузбассе
Фото: Следственный комитет РФ.

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на шахте в Кузбассе

Погибли не менее 11 человек.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли не менее 11 человек, 46 пострадали. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— Жители Тульской области с глубокой скорбью восприняли известие о трагедии на шахте «Листвяжная».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших горняков, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметил Алексей Дюмин.

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