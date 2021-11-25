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Ребенка с онкологией из Новомосковска вертолетом доставили в тульскую больницу
Фото минздрава Тульской области.

Ребенка с онкологией из Новомосковска вертолетом доставили в тульскую больницу

Перелет длился около 30 минут.

Накануне экипаж медицинского вертолета с авиабригадой территориального Центра медицины катастроф на борту доставил трехлетнего жителя Новомосковска с онкозаболеванием в Тульскую детскую областную больницу. Об этом сообщает региональный минздрав.

По словам врача-реаниматолога Ирины Тимониной, перелет длился около 30 минут, пациент перенес его хорошо.



С начала года воздушная скорая помощь транспортировала более 300 жителей Тульской области. В ноябре воздушная скорая помощь выполнила 6 вылетов. Вертолет базируется на тульском аэродроме Клоково, экипаж готов выполнить экстренный вылет в любое время суток.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:47 +4
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