Ребенка с онкологией из Новомосковска вертолетом доставили в тульскую больницу

Фото минздрава Тульской области.

Накануне экипаж медицинского вертолета с авиабригадой территориального Центра медицины катастроф на борту доставил трехлетнего жителя Новомосковска с онкозаболеванием в Тульскую детскую областную больницу. Об этом сообщает региональный минздрав.



По словам врача-реаниматолога Ирины Тимониной, перелет длился около 30 минут, пациент перенес его хорошо.





С начала года воздушная скорая помощь транспортировала более 300 жителей Тульской области. В ноябре воздушная скорая помощь выполнила 6 вылетов. Вертолет базируется на тульском аэродроме Клоково, экипаж готов выполнить экстренный вылет в любое время суток.