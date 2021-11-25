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Накажи автохама: по Туле уже несколько месяцев ездит «Гелендваген» без номеров

Накажи автохама: по Туле уже несколько месяцев ездит «Гелендваген» без номеров

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель Myslo уже неоднократно замечал на улицах нашего города черный Mercedes-Benz Geländewagen без государственных регистрационных знаков. Конечно же, можно предположить, что это разные автомобили, но уж слишком они похожи отсутствием номеров и тонировкой.

 

Так, это фото сделано 27 сентября 2021 года, по адресу ул. Мосина, д. 17.

 

Это снимок — 25 октября 2021 года, на пересечении ул. Дм. Ульянова и ул. Революции.

 

А этот — 25 ноября 2021 года, в районе пересечения Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова.

 

Кроме того, 1 октября этого года в одном из городских пабликов был размещен снимок (дата и время съемки не указаны) Mercedes-Benz Geländewagen без регистрационных знаков. Автор фото заявил, что машина ездит по Туле якобы уже три месяца.

Напомним, водитель обязан поставить новый автомобиль на учет и получить регистрационные знаки не позднее, чем через 10 дней после покупки.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:51 +6
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