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Три отряда юнармейцев Тульской области получили от губернатора по 100 тысяч рублей

Три отряда юнармейцев Тульской области получили от губернатора по 100 тысяч рублей

Они стали победителями регионального форума. Награды вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

25 ноября в тульском Манеже подвели итоги юнармейского форума. Он проходил в течение этого года и был посвящен 80-летию обороны Тулы и 5-летию движения.

На церемонию подведения итогов пригласили команды юнармейцев из 26 муниципалитетов региона — финалистов и призеров региональных этапов.

Всего в Тульской области работает 400 отрядов юнармейцев, в которых состоит 7500 человек. Весь год ребята соревновались по четырем направлениям: военно-тактическому, научно-техническому, юнармейское творчество и юнармейский КВН.

— Форум посвящен уникальному событию, переломившему ход Великой Отечественной войны. Вы сохраняете память о тех, кто совершил подвиг — о солдатах и офицерах, о мирных жителях, плечом к плечу вставших на защиту своего города, своей страны. Благодарю вас за вашу вовлеченность, за все, что вы делаете. Поздравляю с пятилетием юнармии и желаю развивать движение дальше, сплачивать ряд неравнодушных молодых людей, сохранять патриотические ценности нашей страны, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона вручил отрядам-победителям форума почетные грамоты и призы.

Третье место занял отряд «Суворовец» из школы № 5 г. Суворова. Сертификат на 100 тысяч рублей от губернатора получила юнармеец отряда Варвара Ростова.

Второе место в региональном этапе занял отряд «Алекса» из школы № 9 г. Алексина. Диплом и сертификат на 100 тысяч рублей Алексей Дюмин вручил юнармейцу отряда Богдану Зиновьеву.

Лучшим юнармейским отрядом Тульской области в 2021 году признан отряд «Вежливые люди» из школы № 6 г. Щекино. Диплом и сертификат на 100 тысяч рублей Алексей Дюмин вручил юнармейцу отряда Станиславу Шульцу.

— Поздравляю победителей. А всех вас, а также жителей Тульской области, я приглашаю 6 декабря на знаковое событие в регионе — открытие Музея обороны Тулы в парке «Патриот», — сказал Алексей Дюмин.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 15:48 −6
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губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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