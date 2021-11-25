Три отряда юнармейцев Тульской области получили от губернатора по 100 тысяч рублей

25 ноября в тульском Манеже подвели итоги юнармейского форума. Он проходил в течение этого года и был посвящен 80-летию обороны Тулы и 5-летию движения.

На церемонию подведения итогов пригласили команды юнармейцев из 26 муниципалитетов региона — финалистов и призеров региональных этапов.

Всего в Тульской области работает 400 отрядов юнармейцев, в которых состоит 7500 человек. Весь год ребята соревновались по четырем направлениям: военно-тактическому, научно-техническому, юнармейское творчество и юнармейский КВН.

— Форум посвящен уникальному событию, переломившему ход Великой Отечественной войны. Вы сохраняете память о тех, кто совершил подвиг — о солдатах и офицерах, о мирных жителях, плечом к плечу вставших на защиту своего города, своей страны. Благодарю вас за вашу вовлеченность, за все, что вы делаете. Поздравляю с пятилетием юнармии и желаю развивать движение дальше, сплачивать ряд неравнодушных молодых людей, сохранять патриотические ценности нашей страны, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона вручил отрядам-победителям форума почетные грамоты и призы.

Третье место занял отряд «Суворовец» из школы № 5 г. Суворова. Сертификат на 100 тысяч рублей от губернатора получила юнармеец отряда Варвара Ростова.

Второе место в региональном этапе занял отряд «Алекса» из школы № 9 г. Алексина. Диплом и сертификат на 100 тысяч рублей Алексей Дюмин вручил юнармейцу отряда Богдану Зиновьеву.

Лучшим юнармейским отрядом Тульской области в 2021 году признан отряд «Вежливые люди» из школы № 6 г. Щекино. Диплом и сертификат на 100 тысяч рублей Алексей Дюмин вручил юнармейцу отряда Станиславу Шульцу.

— Поздравляю победителей. А всех вас, а также жителей Тульской области, я приглашаю 6 декабря на знаковое событие в регионе — открытие Музея обороны Тулы в парке «Патриот», — сказал Алексей Дюмин.