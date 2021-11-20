На дороге «Тула – Новомосковск» «Тойота» опрокинула «буханку» и улетела в кювет

Фото: Руслан Котеняткин

Как стало известно Myslo, на трассе «Тула – Новомосковск», в районе д. Фатеево, произошло ДТП с участием «УАЗа» и Toyota Hilux. По предварительным данным, пикап протаранил «буханку», после чего вылетел с дороги.

От удара «УАЗ» опрокинулся на левый бок, почти полностью перекрыв движение в сторону Новомосковска. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются. Пострадал 16-летний подросток.