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На дороге «Тула – Новомосковск» «Тойота» опрокинула «буханку» и улетела в кювет
Фото: Руслан Котеняткин

На дороге «Тула – Новомосковск» «Тойота» опрокинула «буханку» и улетела в кювет

Пострадал один из пассажиров.

Как стало известно Myslo, на трассе «Тула – Новомосковск», в районе д. Фатеево, произошло ДТП с участием «УАЗа» и Toyota Hilux. По предварительным данным, пикап протаранил «буханку», после чего вылетел с дороги.

От удара «УАЗ» опрокинулся на левый бок, почти полностью перекрыв движение в сторону Новомосковска. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются. Пострадал 16-летний подросток.

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