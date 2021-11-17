На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью

Движение затруднено на участке от ул. Мира до Зеленстроя.

Днем 17 ноября напротив дома № 120, корп. 1 по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. Столкнулись Nissan, ВАЗ и грузовая ГАЗель.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако пробка из-за участников автоаварии начинается от пересечения с ул. Мира, так как машины перекрыли сразу две полосы движения в направлении Басово.