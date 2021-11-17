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На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью

На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью

Движение затруднено на участке от ул. Мира до Зеленстроя.

Днем 17 ноября напротив дома № 120, корп. 1 по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. Столкнулись Nissan, ВАЗ и грузовая ГАЗель.
 
 
В результате происшествия никто не пострадал. Однако пробка из-за участников автоаварии начинается от пересечения с ул. Мира, так как машины перекрыли сразу две полосы движения в направлении Басово.
 
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На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью, Фото: 1
На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью, Фото: 2
На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью, Фото: 3
На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью, Фото: 4
На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью, Фото: 5
На проспекте Ленина пробка из-за ДТП с двумя легковушками и грузовой ГАЗелью, Фото: 6
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:19 0
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