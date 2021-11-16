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Тульский ветеранский госпиталь не отправил на карантин хвойные саженцы из Тамбова
Изображение Luisella Planeta Leoni с сайта Pixabay

Тульский ветеранский госпиталь не отправил на карантин хвойные саженцы из Тамбова

За нарушение правил фитосанитарного надзора учреждению грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям установили факт непредставления информации о поступлении подкарантинной продукции в Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, расположенный в Веневском районе.

Учреждение своевременно не известило специалистов о ввозе из Тамбовской области саженцев декоративных хвойных пород для осуществления карантинного фитосанитарного надзора. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений»

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 3000 до 5000 рублей. Материалы переданы в мировой суд.

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Место
Тульская областьВеневский район
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