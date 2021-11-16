Тульский ветеранский госпиталь не отправил на карантин хвойные саженцы из Тамбова

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За нарушение правил фитосанитарного надзора учреждению грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям установили факт непредставления информации о поступлении подкарантинной продукции в Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, расположенный в Веневском районе.

Учреждение своевременно не известило специалистов о ввозе из Тамбовской области саженцев декоративных хвойных пород для осуществления карантинного фитосанитарного надзора. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений»

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 3000 до 5000 рублей. Материалы переданы в мировой суд.